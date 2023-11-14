رئيس «القومي لثقافة الطفل» يوضح تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

كشف الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي للثقافة الطفل وعضو اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير، تفاصيل جائزة المبدع الصغير وشروطها، موضحًا أنها ولدت كبيرة.

مصر مليئة بالمواهب في كل التخصصات

وقال ناصف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر مليئة بالمواهب في كافة التخصصات وكانت تحتاج إلى جائزة كبيرة للمبدع الصغير. وأكد أن الجائزة هي العنقود الخامس من جوائز الدولة وهي تفرق عن المسابقات لأنها صادرة عن قرار جمهوري ويتم تنظيمها تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ما يعني أن الجائزة ولدت كبيرة.

مصر تتفرد بهذا القرار ولا يوجد مثيل للجائزة

وأوضح الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي للثقافة الطفل وعضو اللجنة العليا لجائزة المبدع الصغير، أن مصر تتفرد بهذا القرار ولا يوجد مثيل للجائزة في أي مكان حول العالم. وقال إن الدولة لا تترك الفائز بالجائزة بمجرد حصوله عليها، بل يتم مراعاته حتى يتم تنمية وتطوير مواهبه ونشر الأعمال التي تم تكريمهم عليها.