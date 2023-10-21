محافظ أسيوط يوجه بمتابعة إجراءات مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسؤولي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، بمتابعة إجراءات مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير، وكيفية التقديم والمشاركة فيها، والتي انطلقت دورتها الرابعة 2024، 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة على مستوى الجمهورية وذلك للنشء من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنة، بهدف الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار.

جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير مدير عام المكتب الفني للمحافظ، وعبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وأحمد الإدفاوي مدير العلاقات العامة بالمحافظة.

تقديم الدعم للمسابقة

وأكد محافظ أسيوط تكثيف الإعلان والنشر عن المسابقة بكافة الطرق الممكنة بقرى ومراكز المحافظة وكافة المديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني وضرورة التشبيك بين كافة الجهات المختصة سواء التعليمية أو الثقافية أو الشبابية لمتابعة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بالتقدم للمسابقة واختيار عدد كبير من النماذج الموهوبة من أبناء أسيوط في كافة المجالات، مع تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة خلال سير عملية التقدم للمسابقة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية أعدت بنية تحتية جيدة لأبنائنا، ونمتلك حاليًا العديد من الإمكانيات والوسائل التي تساهم في دعم أبناءنا قادة المستقبل، وتوفر لهم المناخ الملائم للابتكار والإبداع، مشيدًا بالجهود المبذولة من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، في دعم المسابقة لإبراز العناصر الموهوبة وأصحاب الابتكارات من الأطفال لتوفير البيئة المناسبة لهم وتعليمهم وتدريبهم بالشكل الأمثل ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.

الإعلان عن المسابقة بالقرى والمراكز

كان محافظ أسيوط قد كلف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإعلان عن الجائزة بكافة قرى ومراكز المحافظة وجميع مديريات الخدمات والمؤسسات والجهات المختلفة وبخاصة الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ونشرها لتصل لكافة المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء والمبدعين للمشاركة في أقسام المسابقة.