«القومي لثقافة الطفل»: جائزة الدولة للمبدع الصغير أحدثت طفرة لدى الآباء

قال محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل، إن تحسين ثقافة الطفل أهم استثمار للدولة في صناعة المستقبل، ونعمل على التطوير المؤسسي الخاص لما يجب أن يتعامل الطفل معه.

أهم استثمار للدولة في صناعة المستقبل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميتين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «نعمل على بناء الإنسان منذ الطفولة عبر المسابقات والدعم والرعاية للمواهب والعدالة الثقافية».

بناء الإنسان يبدأ من الطفولة

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل: «جرى إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية مباشرة من انتصار السيسي، وأحدثت طفرة غير مسبوقة عند الأطفال وأولياء الأمور».