محافظ جنوب سيناء: لا مزايدة على دور مصر تجاه القضايا العربية

ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جلسة المتابعة الدورية، اليوم، التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

مناقشة الأحداث الجارية على الساحة

واستهل المحافظ الجلسة بالأحداث الجارية على المستوى الإقليمي، مؤكدا أنه لا مزايدة على دور مصر تجاه أشقائها العرب، وتجاه القضية الفلسطينية، وشعب مصر يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية، والشعب المصري متحضر في السلم والحرب والتاريخ يشهد بذلك.

الأسبوع الكويتي بالقاهرة

وأشار المحافظ في بيان، إلى مشاركة جنوب سيناء في الأسبوع الكويتي بالقاهرة، وذلك لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والمحافظة لها جناح ثابت بالمعرض للعام التاني على التوالي، مشيرا إلى تكريمه من وزارة الدفاع الكويتية عبر إهدائه درع الوزارة، تقديرا لجهوده وهو ما يعد تكريما لكل مواطن على أرض المحافظة.

كما ناقش ما أسفرت عنه زياره وزيري المالية والإسكان بالقاهرة، والمزايا المتعددة للمحافظة نتيجة لهذه الزيارات لكبار المسؤولين بما يعود بنتائج إيجابية على المواطنين بالمحافظة، مؤكدا أن هناك مكافآت مجزية للعاملين بالمحافظة خلال الفترة القادمة للمتميزين منهم، والعمل الجاد هو مقياس النجاح.

وصول قافلة مواد غذائية

وكشف «فودة» عن وصول قافلة مواد غذائية يوم 25 من الشهر الجاريـ لتتوافق مع موعد صرف المرتبات، كما سيتم توزيع أطنان من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، كما تم استعراض آخر موقف للتقنين بمدن المحافظة وموقف لجان البث في الطلبات المقدمة.

وتم استعراض موقف مسجد المنشية والكنيسة بطور سيناء، وكذلك عدد من الكتب الدورية الصادرة من الوزارات، وكذلك موقف مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع التوجيه بالمرور الدائم على الوديان والتجمعات البدوية والوقوف على مطالبهم ودراسة المعوقات التي تواجههم وعرض تقرير دوري بذلك.