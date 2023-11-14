محافظ جنوب سيناء يتفقد مشغل دعم المرأة السيناوية

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مشغل الخياطة بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة إيناس حافظ نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني، والسكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والدكتورة نهى الحسيني، مقرر المرأة بجنوب سيناء،

تطوير المشاغل بمدينة طور سيناء

وقال محافظ جنوب سيناء، في بيان صحفي إنه جرى تطوير وتجهيز المشغل بكافة الأجهزة لتدريب السيدات على الخياطة، والمشغولات اليدوية، ليكون نواة لإقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم، مما يسهم في زيادة دخل أسرهم الاقتصادي.

مدينة طور سيناء يوجد بها مشغل

وأوضح المحافظ، أن مدينة طور سيناء يوجد بها مشغلين إحداهما بمنطقة توشكي، والآخر مشغل وادي الطور، ويتضمن المشغل الأول عددًا من ماكينات الخياطة، ويجري حاليا تدريب السيدات بهما على كيفية تشغيل هذه الماكينات وصيانتها، وتعليم طرق القص والخياطة بالباترون وغير الباترون، والمشغل الثاني مخصص لتعليم الخياطة.

صيانة ماكينات مشغل وادي الطور

ووجه «فودة» بضرورة صيانة ماكينات مشغل وادي الطور بشكل دوري، وفتحه على مدار العام لاستقبال السيدات، والمساهمة في التسويق اللازم لمنتجاتهم من خلال المعارض التي تقام على أرض المحافظة في كافة المحافل والمناسبات، المحلية والدولية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمتدربات، وتوفير المواد الخام اللازمة للتدريب.