مدير وعظ جنوب سيناء: نحتاج بناء جيل لديه الوعي الكامل بالقضية الفلسطينية

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بجنوب سيناء، ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "الإسلام والقضية الفلسطينية".

وأوضح الشيخ هاني عبدالعزيز مدير وعظ جنوب سيناء وعضو المنظمة، خلال الندوة، أننا نحتاج لبناء جيل لديه الوعي الكامل بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، حتى يعلم الجميع هذه الحقوق التاريخية، ويدركوا دورهم المباشر في دعم القضية والوقوف بجانب إخوانهم المستضعفين في فلسطين، لضبط المفاهيم الفكرية وتوعية الناس بالمخاطر المجتمعية التي تنتج عن كل فهم مغلوط.

فلسطين أرض الأنبياء

وأكد أن فلسطين أرض الأنبياء ومسكنهم وهي أرض مقدسة كما أطلق عليها موسى عليه السلام عندما طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة قال تعالى: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ) وسماها المقدسة لأنها ظهرت من الشرك، ومن حق كل أمة من الأمم وكل شعب من الشعوب أن يدافع عن أرضه ووطنه ضد أي معتد عليه أو مغتصب فهذا حق أصيل لأهل فلسطين، ومن حقهم البقاء ومن حقهم الصمود ومن حقهم الدفاع عن أوطانهم وأرضهم.

وأكد "عبدالعزيز"، أن الدفاع عن الأوطان وعن أرض الوطن حق أصيل من صميم الدين الإسلامي.