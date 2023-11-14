جامعة أسيوط تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «التوعية السياحية تنير العقول»

نظمت وحدة تنمية وتنشيط الوعي السياحي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان «التوعية السياحية تنير العقول» لطلاب كليتيّ الحقوق والتربية للطفولة المبكرة، وذلك في إطار برنامج التوعية والتنمية السياحية، والندوات التثقيفية، والزيارات السياحية، الذي تنظمه الوحدة بالتعاون مع محافظة أسيوط، وإدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار أسيوط، وبرئاسة اللواء عصام سعد الدين محافظ أسيوط.

وشهدت الندوة حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، الدكتورة يارا إبراهيم محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وبمشاركة عثمان الحسيني مسئول الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وهبة حجازي مسئول وحدة التنشيط السياحي، وإيناس محمد مدير إدارة الوعي الأثري.

تنمية الوعي السياحي

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى أهمية تنمية الوعي السياحي والأثري لدى الطلاب بكل الطرق الممكنة لتعريفهم بما تملكه المحافظة من أماكن أثرية، ومقومات سياحية، تمثل مختلف الحضارات، تماشياً مع خطة الدولة للتنمية السياحية والاقتصادية، وتوعيتهم بالقيمة الاقتصادية للسياحة في مصر، كمصدر للدخل القومي، ومجال كبير للعديد من فرص العمل للشباب، مؤكدا ضرورة تشجيع الشباب على السياحة الداخلية، لدعم اقتصاد بلدهم.

الجامعة قاطرة التنمية

ومن جهته، أشار الدكتور دويب صابر إلى أهمية دور الجامعة، بوصفها قاطرة للتنمية داخل صعيد مصر وخارجه، وشريك أساسي في تحقيق التقدم والازدهار بما تقدمه من إمكانيات علمية وبحثية، فضلاً عن دورها في رفع وتنمية الوعي السياحي لدى النشء والشباب، والحفاظ على التراث السياحي المتنوع، للحضارة المصرية على مر العصور.