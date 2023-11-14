«السياحة» تحتفل بالذكرى الـ121 لإنشاء المتحف المصري بالتحرير غدا

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، أن المتاحف المصرية ستحتفل غدا بمرور 121 عام على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، أقدم متحف أثري في مصر والشرق الأوسط، وأول متحف صمم ونفذ مبناه منذ البداية ليكون متحفًا للآثار.

إنشاء المتحف عالم المصريات الفرنسي أوجست مارييت

وأضاف قطاع المتاحف، أن فكرة إنشاء المتحف المصري جاءت بعدما أقر الخديوي إسماعيل مشروع إنشاء متحف للآثار المصرية عام 1863م، لافتا إلي أنه كان وراء فكرة إنشاء المتحف عالم المصريات الفرنسي أوجست مارييت عام 1858م، حيث اختار أولاً منطقة بولاق لإنشاء متحف للآثار المصرية، ثم تم نقل المجموعة الأثرية مره آخري عام 1891م، لقصر إسماعيل باشا بالجيزة قبل نقلها مرة أخرى إلى مقرها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير.

وأشار القطاع إلي أنه تم اختيار تصميم المتحف من ضمن 73 تصميمًا قدمت للمسئولين فاز منها تصميم المهندس الفرنسي "مارسيل دورنيون" والذي شيده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية. حيث تم وضع حجر الأساس للمتحف المصري بالتحرير في الأول من أبريل عام 1897م، وبعد اكتمال البناء، افتتح الخديوي عباس حلمي الثاني رسميًا المتحف المصري في 15 نوفمبر 1902م.

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، أن المتحف المصري يضم الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم، حيث يعرض ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية فريدة ومميزة، لافتا إلي أن المتحف يتكون من طابقين رئيسيين، يحتوي الطابق الأول على الآثار الثقيلة من توابيت ولوحات وتماثيل معروضة طبقًا للتسلسل التاريخي، أما الدور العلوي فيحتوي على مجموعات أثرية متنوعة، من أهمها مجموعة يويا وثويا وكنوز تانيس وقاعة مومياوات الحيوانات.

خطة متكاملة لمشروع تطوير المتحف المصري

وأشار القطاع إلي أن وزارة السياحة والآثار وضعت خطة متكاملة لمشروع تطوير المتحف المصري منذ عام 2019م؛وذلك لدعم التغييرات التي سيشهدها المتحف المصري أثناء نقل العديد من القطع الأثرية إلى عدد من المتاحف الجديدة بجمهورية مصر العربية،موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للمتحف وتطوير العرض المتحفي والأرشيف والتواصل المجتمعي والتربية المتحفية، بجانب استراتيجية للخدمات الرقمية والبحث العلمي.