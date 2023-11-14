«المؤتمر» يطلق أولى فعالياته لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بشمال سيناء

انطلق المؤتمر الجماهيري لحزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميده عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم.

وجاء ذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب، عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب، سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب، دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي، وإسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس، وماجدة بدوي أمينة الإعلام.

وبحضور نواب شمال سيناء؛ النائبة عايدة السواركة، النائب سليمان الزملوط، النائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل، والنائب السابق عطية سليمان وأمين الحزب بشمال سيناء موسي عكيرش.

وقال أمين الحزب بشمال سيناء موسى عكيرش: «أننا نعتز بالقيادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونؤكد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية أراضيه».

ومن جانبه، رفض الشيخ علي فريج نائب رئيس حزب المؤتمر، محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، قائلا: نحن على استعداد لتقديم آلاف الشهداء للحفاظ على تراب سيناء، موجها التحية للقوات المسلحة وأجهزة الدولة وشيوخ القبائل ومجاهدي سيناء.

وأعلن الشيخ علي فريج، تأييد أهالي سيناء للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي أحيا سيناء بإقامة الأنفاق، وتطوير ميناء العريش ومطار العريش وإقامة مجمعات سكنية.