مرور مفاجئ على منشآت صحية ببني سويف لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

تفقد فريق طبي من مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عدة مستشفيات ووحدات صحية بمراكز الواسطى وناصر والفشن، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات التخزين الجيد للأدوية والمستلزمات.

متابعة مستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، وبمتابعة الدكتورة منى أبوزيد مدير إدارة الصيدلة.

متابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية

بدأت الزيارة المفاجئة بالمرور على مستشفى الواسطي المركزي، ووحدتي البرج وكوم أبوخلاد الصحية بمركز ناصر، ووحدة أقفهص بمركز الفشن، حيث تضمنت الزيارة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، والتأكيد على اتباع إجراءات التخزين الجيدة.

اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بصحة بني سويف

وفي سياق آخر، عقدت لجنة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، بحضور وكيل وزارة الصحة، ومديري الإدارات الفنية لمناقشة بعض الموضوعات التي تخص السلامة والصحة المهنية في ديوان المديرية، وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المعوقات التي تواجه فريق العمل.