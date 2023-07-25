التنمية المحلية: فرق ثابتة ومتحركة لحملة «100 يوم صحة» في بني سويف والمنوفية

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرًا حول جهود تنفيذ حملة «100 يوم من صحة» بمحافظتي المنوفية وبني سويف، وذلك في ضوء تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية للحملة، في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فرق ثابتة ومتحركة

شهدت محافظة المنوفية، استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» تحت شعار «معاك من أول يوم» بمختلف أرجاء المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي من 238 فرقة بالوحدات والمراكز الصحية، و900 فرقة متحركة في قرى ومراكز المحافظة، وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين، ووضع المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية في مقدمة الأولويات لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة.

خدمات طبية مجانية

وفي محافظة بني سويف، واصلت الوحدات المحلية جهودها للتيسير لعمل القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل تقديم خدمة طبية مجانية للمواطنين، علاوة على متابعة الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ووفرت الوحدة المحلية بإهناسيا بتوفير جميع أوجه الدعم اللازم والتيسيرات المطلوبة لتسهيل أعمال القوافل الطبية في كل التخصصات ضمن المتابعة الميدانية لحملة «100 يوم صحة»، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، مع استمرار إطلاق القوافل الصحية لتقديم الكشف الطبي والعلاج مجانا للمواطنين.