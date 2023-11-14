دورة تدريبية للمقيمين بجائزة التميز الحكومي بمحافظة البحيرة

نظمت جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دورة تدريبية للمُقيٍمين بجائزة التميز الحكومي بديوان عام محافظة البحيرة التي تستمر على مدار 3 أيام.

جائزة المؤسسة المتميزة

حاضر فيها اللواء عبد السلام عبد السميع خبير التميز، والدكتور عبد الحكيم رضوان استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث جرى خلالها شرح معايير تقييم جائزة المؤسسة المتميزة و التعريف بأدوات التقييم والمعايير التي يرتكز عليها والتي تتضمن 3 محاور رئيسية «محور تحقيق الرؤية -محور الابتكار- محور الممكنات»، و تقدم للجائزة 15مركز ومدينة و 15 قرية بنطاق المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن التدريب يهدف إلى تأهيل مقيمي جائزة محافظة البحيرة للتميز الحكومي، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات.

التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة.

وأضافت« بلبع»، أن التدريب يساهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، مؤكدة على أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

يأتي ذلك في إطار التوسع في تطبيق نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية للعمل على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة