جائزة مصر للتميز الحكومي تنظم تدريبا لمديري الخدمات الحكومية بشأن الابتكار

نظمت جائزة مصر للتميز الحكومي، بالتعاون مع شركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «الابتكار في الخدمات الحكومية»، والذي استمر على مدار يومين بمشاركة 24 متدربا من مديري مكاتب الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية.

وتناول التدريب الموضوعات المرتبطة بكيفية بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، والمبادئ الأساسية للتفكير التصميمي، إضافة الى تبادل المقترحات والأفكار الإبداعية بين المشاركين بهدف تقديم تجربة متعامل تحقق رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة

وأكد المهندس إيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات، أهمية التدريب لتطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي، من أجل مواكبة خطة الدولة في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.

من جانبها، أشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، إلى حرص إدارة الجائزة على الاستمرار في نشر التوعية وبناء القدرات لدعم النماذج المتميزة والناجحة لتطوير افكارهم لاستكمال مسيرتهم العملية والعلمية.