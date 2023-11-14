رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الهيكل الأساسي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران (أسماء)

كتب:

محمد أباظة
11:10 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي فريد زهران

المرشح الرئاسي فريد زهران

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن الهيكل الأساسي لها باختيار الهيئة الاستشارية بالإضافة لأعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي ومقرري وأعضاء اللجان المختلفة بها.

تضم الحملة عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة بالإضافة لعدد من الشباب في الصفوف الأولى من تشكيل الحملة.

وتضم الهيئة الاستشارية:

م/أشرف حلمي، منسق.

أ/عبد العظيم حماد

د/إبراهيم نوار

د/أحمد مجاهد

د/ محمد طه عليوة

د/ إيهاب الخراط

أ/ محمود سامي الامام

أ/ خالد راشد

د/ فريدي البياضي

م/ إيهاب منصور

د/حنا جريس

د/ أحمد علاء فايد

د/ رائد سلامة

أ/ ريهام عبد النبي

أ/ سناء السعيد

أ/ أحمد فوزي

أ/ زينب السلايمي

د/ نيفين عبيد

د/ أحمد السيد

د/ مروة الشافعي

د/ حسام عيد

د/ هشام فهمي

د، أبانوب جمال

د/ هاني حافظ

م، عماد عوني

ومن جانبه، كان المرشح الرئاسي فريد زهران، أكد أنّ المعارضة جزء من الدولة ومكون رئيسي من مكوناتها، والدستور لا يشترط أن يكون الرئيس عسكريا أو مدنيا، والرئيس منصب سياسي في أي بلد وهذه مسائل تعتبر بديهية.

اقرأ المزيد:

حملة فريد زهران: حزب «المصري الديمقراطي» سيعيد تقييم علاقته بالحركة المدنية

فريد زهران: الاقتصاد المصري واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

فريد زهران: الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة لأهالي غزة وليس مصر فقط

المرشح الرئاسي فريد زهران: أمريكا تتحمل وزر الجرائم المرتكبة في غزة
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.