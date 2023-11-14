الهيكل الأساسي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران (أسماء)

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن الهيكل الأساسي لها باختيار الهيئة الاستشارية بالإضافة لأعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي ومقرري وأعضاء اللجان المختلفة بها.

تضم الحملة عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة بالإضافة لعدد من الشباب في الصفوف الأولى من تشكيل الحملة.

وتضم الهيئة الاستشارية:

م/أشرف حلمي، منسق.

أ/عبد العظيم حماد

د/إبراهيم نوار

د/أحمد مجاهد

د/ محمد طه عليوة

د/ إيهاب الخراط

أ/ محمود سامي الامام

أ/ خالد راشد

د/ فريدي البياضي

م/ إيهاب منصور

د/حنا جريس

د/ أحمد علاء فايد

د/ رائد سلامة

أ/ ريهام عبد النبي

أ/ سناء السعيد

أ/ أحمد فوزي

أ/ زينب السلايمي

د/ نيفين عبيد

د/ أحمد السيد

د/ مروة الشافعي

د/ حسام عيد

د/ هشام فهمي

د، أبانوب جمال

د/ هاني حافظ

م، عماد عوني

ومن جانبه، كان المرشح الرئاسي فريد زهران، أكد أنّ المعارضة جزء من الدولة ومكون رئيسي من مكوناتها، والدستور لا يشترط أن يكون الرئيس عسكريا أو مدنيا، والرئيس منصب سياسي في أي بلد وهذه مسائل تعتبر بديهية.