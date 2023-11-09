المرشح الرئاسي فريد زهران: نمارس حقنا.. والمعارضة جزء من الدولة

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إنه سعيد بمعاصرته لكثير من الفترات السياسية التي كان جزءا منها وشكلت تكوينه وأفكاره السياسية.

وأضاف زهران خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن برنامجه الانتخابي، إن المعارضة المصرية بنت جيلا ثانيا وثالثا وستكمل في مسار نضالي لا يتوقف.

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن نزاهة الانتخابات من عدمه ليست شرطا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، فلا توجد انتخابات نموذجية، مضيفا: «نحن نمارس حقنا ونقول من خلال ذلك مواقفنا».

وأكد زهران على أن المعارضة جزء من الدولة ومكون رئيسي من مكوناتها، والدستور لا يشترط أن يكون الرئيس عسكريا أو مدنيا، والرئيس منصب سياسي في أي بلد وهذه مسائل تعتبر بديهية.