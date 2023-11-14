أوقاف أسوان تطلق ورشة تدريبية بعنوان «البناء التثقيفي»

نظمت مديرية أوقاف أسوان ورشة تدريبية شملت عدد من مراكز المحافظة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ حنفى محمود دياب مدير عام أوقاف أسوان.

وكيل وزارة الأوقاف:نعمل على بناء الإنسان

من جانبه أكد الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أهمية الكلمة التي تبني وتعمل على بناء الإنسان والوعي الكامل والتثقيف بقضايا الوطن ومختلف المجالات الدينية والقومية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

حضر الدورة الدكتور حسن إبراهيم مصطفى أستاذ الحديث ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر في أسوان، حيث قدم محاضرة دينية حول أثر بناء الإنسان في نشأة الحضارات.

أوقاف أسوان تطلق قوافل دعوية للتوعية بقيمة الوطن

من جانب آخر، أطلقت مديرية أوقاف أسوان قوافل دعوية جديدة في قرية المنشية، للتوعية بقيمة الوطن والحفاظ على القيم الدينية والإنسانية حيث حضر القوافل عدد من القيادات والخطباء والوعاظ.

وشملت القوافل الدعوية مجموعة من الخطب التي ألقيت في بعض المساجد، بما في ذلك مسجد الإمام علي بن أبي طالب بالمنشية بينما ألقى الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بتقديم خطبة بعنوان «أبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها».

وأكد دياب في خطبته ضمن القوافل الدعوية أهمية التراحم والإنصاف والعدل والتعايش السلمي بين الناس، وأشار إلى أن الله خلق الناس من نفس واحدة، ونقل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «كلكم لآدم وآدم من تراب».