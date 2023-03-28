قوافل دينية وتثقيفية في جنوب سيناء خلال شهر رمضان.. منها «المنبر الثابت»

قال السيد رفعت أبوالوفا، مدير عام منطقة وعظ جنوب سيناء، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر شدد على ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية في كل مناطق المحافظة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، لرفع الوعي لدي أهالي سيناء.

وتابع «أبو الوفا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن منطقة وعظ جنوب سيناء تقوم بتنفيذ عدة برامج في مدن المحافظة المختلفة، وهدفها تعليم المواطنين تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ونشر الأخلاق الحميدة بين الناس، وفضائل شهر رمضان، وذلك تحت إشراف نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، والدكتورمحمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

برنامج المنبر الثابت

وأكد مدير عام منطقة وعظ جنوب سيناء، إطلاق برنامج «المنبر الثابت» الذي أعلن عنه الأزهر الشريف، بالتنسيق مع السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والذي أقيم بين وعاظ الأزهر الشريف وأئمة مديرية أوقاف جنوب سيناء من مدن (طور سيناء- رأس سدر – أبورديس – أبوزنيمة – شرم الشيخ – دهب - نويبع – سانت كاترين)، مشيرا إلى انطلاق البرنامج بعنوان «المسارعة إلى الخيرات واغتنام الأوقات».

وأشار إلى انطلاق قافلة دعوية بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمساجد شرم الشيخ، وتضم خمسة علماء من وعظ الأزهر الشريف وخمسة علماء من أوقاف جنوب سيناء، تحدثوا فوق منابر مدينة شرم الشيخ عن «الصوم ومكارم الأخلاق».

وعاظ وواعظات منطقة جنوب سيناء

وقال «أبو الوفا»، إن المنطقة تنفذ أنشطه دعوية وتوعوية بالمساجد ومراكز الشباب والمقاهي الثقافية والمدارس، حيث قامت الواعظتان نعمة الشنشوري، وأمل محمد بتنظيم ندوات في مدارس طور سيناء والمساجد للفتيات والسيدات لتعريفهن بفضائل شهر رمضان، وأعمال الخير التي حثنا القران الكريم عليها والرسول صلى الله عليه وسلم.