«وعظ المنيا»: تنظيم قوافل دعوية وندوات دينية بمراكز الشباب

نظمت منطقة وعظ المنيا بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني والهيئات الشبابية، بمديرية الشباب والرياضة، قوافل دعوية وندوات دينية بمراكز الشباب بالمنيا.

ندوات دينية عن أهم القضايا

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة المنيا، إنه جرى تنفيذ عدد من الندوات الدينية عن أهم القضايا التى تخص الشباب، وذلك بمراكز شباب «المدينة أ، وماقوسة، والمدينة ج، وأبوفليو»، تحت رعاية الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

نشر سماحة الإسلام ووسطيته

وأضاف «عكاشة»، أن تلك القوافل الدعوية تهدف إلى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة وجهود التنمية في مختلف المجالات وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة، وتشهد القوافل في الفترة المقبلة انتشارا لعلماء الوعظ بالأزهر الشريف فى جميع مراكز الشباب بمحافظة المنيا.

ويُشرف علي تلك القوافل الدعوية مندي محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومن الأزهر الشريف الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الديني بالوعظ، وإدارة البرلمان والهيئات الشبابية.