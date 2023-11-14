«مستقبل وطن الفيوم» تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، المؤتمر الجماهيري الحاشد الأول لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، بحضور النائب محمد الجارحي، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالفيوم، وجميع التنظيمات الحزبية بالمحافظة.

مؤتمر دعم السيسي

حضر المؤتمر جموع غفيرة من المواطنين من جميع قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسي.

كانت فعاليات المؤتمر الحاشد قد بدٱت بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، حيث استعرض أهم الإنجازات التي تحققت على أرض محافظة الفيوم خلال الـ9 سنوات الماضية.

حضور المؤتمر

عقب ذلك تحدث، النائب عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بالمحافظة، مرحبا بالسادة الحضور مشيرا إلى الأحداث الحالية سواء الإقليمية أو العالمية وماتواجهه مصر من تحديات، موضحا الخطوات الإستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية فى مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة.

ومن جانبه، ٱشار النائب يوسف الشاذلي، أمين التنظيم بالمحافظة إلى أن هذا الحشد يعكس مدى التأييد الشعبي القوي الذي يحظى به الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره قائد نهضة مصر الحديثة، مطالبا الحضور ضرورة التصدى للأكاذيب والشائعات التي تبثها وسائل التواصل والقنوات المشبوهة.

حديث ممثل الأوقاف

فيما لفت فضيلة محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، إلى إن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية، خلال الفترة المقبلة، ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وأعلن القمص تيكلا شفيق، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، واصفا الرئيس السيسي بالقائد العظيم، صاحب الرؤية والقيادة القوية، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر.