«مهنيين مستقبل وطن» تناقش خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة المهنيين المركزية في حزب «مستقبل وطن»، برئاسة الدكتور محمود سعد، اجتماعًا تنظيميًا في محافظة بني سويف، بحضور الدكتور عبد الله مبروك الأمين المساعد لأمانة المهنيين المركزية، والدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بمحافظة بني سويف، والمهندس محمد ثروت أمين المهنيين في أمانة محافظة بني سويف، لمناقشة خطة عمل الأمانة في دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل في مدينة بني سويف.

وشارك في الاجتماع التنظيمى أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وهيئة مكتب الأمانة في محافظة بني سويف، وأمناء المهنيين في جميع المراكز وهيئات مكاتب الأمانة في المراكز.

وتناول الاجتماع التنظيمي، مناقشة خطة الأمانة، لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات، في المرحلة المقبلة.

وتضمن الاجتماع نقاشًا بين أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وقيادات الأمانة بالمحافظة، حول القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة، واستعراض الإنجازات التي تحققت في المجالات المختلفة وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.