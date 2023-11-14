تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدة بلدات جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية جددت القصف المدفعي، مساء اليوم، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

حيث تعرضت منطقتا المشيرفة واللبونة، وبلدة الناقورة، وأطراف شيحين والجبين، ومحيط بلدتي بيت ليف وياطر، وبلدات علما الشعب والضهيرة وحولا، وبين بلدتي الخيام وابل السقي، لقصف إسرائيلي بالأسلحة الثقيلة.

كما أطلق الاحتلال قنابل حارقة على وادي مريامين، وقنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط.