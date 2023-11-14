قصف إسرائيلي على أطراف بلدات في القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ صافرات الإنذار تدوي في شتولا، وعدد من البلدات قرب الحدود اللبنانية.

وأشارت القناة، إلى أنّ هناك قصف إسرائيلي بأطراف بلدات في القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان.

وفي سياق آخر، كانت الفصائل الفلسطينية أعلنت تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي وجزئي منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية الاجتياح البري لقطاع غزة في 28 أكتوبر الماضي، منها أكثر من 25 آلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها مساء أمس، تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية بين دبابة ومدرعة، في مناطق توغل القوات الإسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان: «أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية، وقوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات مجاهدينا في كل خطوة تخطوها».