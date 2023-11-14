«شكري» ومستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني يبحثان تطورات الحرب في غزة

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني الدكتورة مونيكا جوما، تناول تطورات الحرب الدائرة في غزة.

تكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية

أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزير شكري ومستشارة الأمن القومي الكينية تبادلا التقييمات والرؤى إزاء السبل الكفيلة باحتواء الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة، إذ توافقت رؤى الطرفين حول حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن كل الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة تكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.

المناقشات تطرقت بشكل مفصل

وأردف السفير أحمد أبوزيد، أن المناقشات تطرقت بشكل مفصل كذلك للوضع الإنساني المتأزم في غزة، إذ أكد الوزير شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت سياسات العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد القطاع، من استهداف متواصل وحصار وتهجير قسري، ومطالبة إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال.