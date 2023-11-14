محافظ كفر الشيخ يلتقي بالدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»

التقّى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالدفعة الأولى من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، وعددهم 23 مدير مدرسة من أبناء محافظة كفر الشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة بداية التغيير المنشود

وأعرب المحافظ، عن سعادته بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناء كفر الشيخ بالمنظومة التعليمية والتى تم اختيارها ضمن نُخبة كبيرة من المُعلمين، مقدماً لهم خالص التهنئة، لافتاً أنّ المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة هي بداية التغيير المنشود في الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، وتنشئة الأجيال القادمة على على الاهتمام بالقيم والمبادئ، ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه في في المكانة التي تستحقها الدولة المصرية.

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك هناك جهود كبيرة وغير مسبوقة في الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمي لتنال مصر المكانة التي تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم، مشيراً إلى أهمية دور المديرين الجدد بالعملية التعليمية والقيادة، وأنّ القائد يمتلك التأثير في الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردي بهم وخلق طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بكفر الشيخ وتحقيق حاجة الطلاب للمعرفة والتعلم، متطرقاً إلى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة، والتواصل بين الطالب والمُعلم للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق عناصر نجاح منظومة التعليم بالمحافظة.

نائب محافظ كفر الشيخ: الدفعة الأولى تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر

ومن جانبه، قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إنّ الدفعة الأولى بالمبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة، تم منحهم تدريباً شاملاً لمدة 6 أشهر، وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة وتم اختيار 23 مدير مدرسة من محافظة كفر الشيخ من المُعلمين الشباب الكفء والمتميزين، ليكونوا نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وتحقيق نقله نوعية في التعليم بالمحافظة.

وأوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة من المُعلمين الشباب المتميزين ذوي الكفاءة، والذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل شامل وفق معايير علمية وفنية، وتوجت باجتيازهم برنامج دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، تمهيدًا لتولي إدارة المدارس، للارتقاء بمنظومة العملية التعليمية، مؤكداً على تقديم كل سُبل الدعم لهم والعمل على تذليل كل العقبات إنّ وجدت في سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، والنهوض بأداء الإدارة المدرسية.

الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة يزورون مركز استدامة للتدريب والتطوير

وفي نهاية اللقاء، قام وكيل الوزارة، يرافقه المديرين الجدد بزيارة مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، مشيداً بدوره الهام في النهوض بمستوى أداء العاملين، ورفع كفاءتهم، بمختلف قطاعات المحافظة، وتقديم البرامج التدريبية النوعية المتميزة، وتعزيز أنماط التفكير والمهارات العلمية والمهنية المختلفة.