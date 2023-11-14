منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحصد مراكز متقدمة في مسابقتين

حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة «المُعلمة القدوة» والتي توجت بها المُعلمة رشا محمود مرعي، من روضة معهد منية المرشد التابع لإدارة مطوبس التعليمية الأزهرية، كما حصلت الطالبة زينب إسلام عبدالله، طالبة روضة معهد كفر الشيخ النموذجي، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة «الأزهري الصغير»، وتم تكريمها اليوم خلال اللقاء الترحيبي الذي نظمه رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يهنئ الفائزتين

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، والدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، الفائزتين بهذه المراكز، كما خّص رئيس المنطقة بالشكر على أعمال الأنشطة الطلابية بإدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

تنمية روح التنافس الحميد بين المُعلمات

يُذكر أنّ الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية تحرص كل عام على إقامة احتفالية كُبرى لتكريم المتفوقين بالمسابقتين، لتنمية روح التنافس الحميد بين المُعلمات فيما بينهن، وكذا بين أبناء وبنات الأزهر الشريف، ولكن هذا العام تم الاكتفاء بعقد هذا اللقاء الترحيبي لهم الذي سادته حفاوة الاستقبال وحُسن التكريم، وذلك نظرًا لظروف فلسطين.