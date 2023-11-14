رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية: ملتزمون بتوفير احتياجات الطلاب والمعلمين

شهد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بقاعة الاجتماعات الجديدة بديوان عام القطاع، اليوم الثلاثاء، والذي عقده مع رؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر قطاع المعاهد الأزهرية.

عرض بعض الرؤى والمقترحات التي تمس العمل الدراسي

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المنطقة لمناقشة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حول سير العملية التعليمية بجميع المناطق، وشارك في عرض بعض الرؤى والمقترحات التي تمس العمل الدراسي، لفحصها ودراستها برئاسة قطاع المعاهد، تمهيداً لعرض المناسب منها، على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من قبل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

توفير كل الاحتياجات اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التعليم

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على التزام المنطقة باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، وإدراكها بأهمية توفير كل الاحتياجات اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التعليم، لاستقرار العملية التعليمية والنهوض دوما بها، وذلك بفضل دعم وتوجيهات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي النهاية أشار رئيس المنطقة إلى أنّه تمت المطالبة خلال اللقاء بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية والكشفية، وتشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة فيها.