خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومي.. آخر موعد غدا

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، غدا الأربعاء، كآخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، حرصًا على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن، لذا توضح «الوطن» في التقرير التالي خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومي.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومي

وفقًا لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن خطوات تغيير لجنة الانتخابات ببطاقة الرقم القومي، كالتالي:

- الدخول على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية www.elections.eg

- التقدم بطلب على الموقع لتعديل اللجنة.

- يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة.

- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.

اختيار أقرب 3 مراكز انتخابية

- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.

- تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات.

- تحديد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب.

يتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.