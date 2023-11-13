«تعليم قوص» يدشن مركز استعلام إلكتروني لإرشاد الناخبين لمقار لجان التصويت

أعلن عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، تدشين أول مركز استعلام إلكتروني لإرشاد الناخبين بأماكن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العاشر من ديسمبر المقبل، ولمدة 3 أيام، مؤكدا الجاهزية الخدمية والإدارية لـ42 مدرسة ستستخدم مقارا للإدلاء بأصوات الناخبين بالمدينة وقرى المركز.

إرشاد المواطنين بأماكن الإدلاء بأصواتهم

وأشار مدير تعليم قوص إلى أنه تم تخصيص صالة الديوان العام بمدخل الإدارة بعد تزويدها بجهازين كمبيوتر لاستقبال المواطنين والاستعلام عن أماكن لجان إدلائهم بالأصوات طبقا لقاعدة بيانات الهيئة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي سيتم تدشين مركز لإرشاد المواطنين عن أماكن الإدلاء بأصواتهم داخل الإدارات الحكومية كمشاركة من تعليم قوص للتسهيل على المعلمين والعاملين وسكان المناطق المجاورة لمبنى تعليم قوص.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع المدارس المركزية بالمجالس القروية للمركز والتي ليس بها لجان انتخابات بتعميم فكرة مركز استعلام الناخبين بدء من مطلع ديسمبر المقبل وحتى نهاية الانتخابات.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأكد عبد الله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، أن المشاركة بإدلاء الصوت في الانتخابات واجب وطني أكدت عليه جميع الأديان السماوية والدساتير الحياتية لدفع عجلة التنمية والاستقرار هو الركيزة الأساسية التي تضمن تحقيق تنمية مستدامة حقيقة تؤهل الأمم لتخطي الصعوبات، مؤكدا أن مصرنا الغالية تشهد ثورة حقيقة للبنية التحتية معولا على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي نقلت قرى صعيد مصر نقلة لم يكن يحلم بها.