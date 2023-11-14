كيف تتجنب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبق الدفع؟.. احذر الغرامة

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرص الكثير من المواطنين على استبدال عداد الكهرباء التقليدي بعداد مسبق الدفع، نظرا لكونه به الكثير من المميزات التي تساعظهم على توفير الكهرباء، ومنعا لحدوث أخطاء تؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، وهناك حالات تعرض مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع للتعرض للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية.

ومن أبرز الأخطاء التي تؤدي للتعرض للغرامة المالية إضاءة لمبة التلاعب، ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توجيه النصائح للمواطنين من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع حتى بتمكنوا من استخدامه بالشكل الأمثل، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية تجنب إضاءة لمبة التلاعب، وفق ما أوضحه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

كيف تتجنب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبق الدفع؟

- لا بد من تجنب فتح غطاء الروزتة الخاصة بتوصيل الأسلاك، حتى وإذا كانت الكهرباء مفصولة عن العداد يتم إضاءة اللمبة.

- يجب تجنب إنشاء وصلة «كوبرى» على العداد لسرقة التيار، إذ يعرض ذلك صاحبه للمساءلة القانونية.

- يجب تجنب تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء، وفي حالة الرغبة في ذلك يتوجه الم اطن لشركة الكهرباء التابع لها لإخبار الشركة بذلك.

- احذر نقل عداد الكهرباء مسبق الدفع من مكانه دون مراجعة شركة الكهرباء.

- في حالة حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية يجب فحص العداد، وفي حالة اكتشاف إضاءة لمبة التلاعب يجب إبلاغ الشركة فورا.