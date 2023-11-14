«شاعرة من بيت النبوة».. عنوان محاضرة بنادي أدب فيصل في السويس

نظم نادي أدب بيت ثقافة فيصل محاضرة بعنوان «شاعرة من بيت النبوة» حاضرتها الشاعرة والناقدة فكرية غانم.

ألقت الضوء على الرباب بنت أمرؤ القيس، زوجة الحسين بن علي بن أبي طالب، مستشهدة بأبيات قالتها في رثاء زوجها، وكيف كانت أبياتها عميقة ومؤثرة.

قصة الشاعرة الرباب بنت أمرؤ القيس زوجة الحسين

كما ألقت الناقدة فكرية غانم، الضوء على قصة الشاعرة الرباب بنت أمرؤ القيس وزوجة الحسين بن علي وأنها أنجبت له ابنة سيدنا الحسين السيدة سكينة، وسيرتها وأشعارها في رثاء أبيها، وكذلك زوجها مصعب بن الزبير، كما أشارت إلى السيدة رقية التي كادت قصتها أن تبكي الحضور رضي الله عليهم أجمعين.

وتحدثت عن فضل الجهاد في سبيل الله، وعن مسالب الخذلان، واشتمل الحوار على مداخلات في الثراء فيما يخص مقتل سيدنا الحسين بكربلاء، وتنازل سيدنا الحسن حقنا لدماء المسلمين، واقتران الأدب بمحاسن الأخلاق كمفهوم لدى السيدة سكينة التي كانت تنقد كبار الشعراء أمثال الفرزدق و جرير، كما كانت تغدق العطاء على الجيد من الشعر.

أمسية شعرية بثقافة فيصل

وأقيمت أسعار لباقة متميزة من شعراء السويس، وتبادل الشعراء فيما بينهم أروع القصائد، ومن شعراء السويس جمال نور الدين، سمية نور الدين، جمال عمران، عبود حداد، علي العربي، وتخلل اللقاء إطلالات نقدية حول ما قيل من إبداعات من المشاركين في الأمسية من الأدباء.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بأقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.