افتتاح مقر حزب المؤتمر بشمال سيناء بحضور محافظ الإقليم

افتتح مقر حزب المؤتمر في مدينة العريش بشمال سيناء، في حضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وموسى عكيرش، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الحزبية وأعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة.

شوشة: الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وأن التعددية الحزبية هي إثراء للحياة السياسية والتي تشهد مساحة أكبر من الديمقراطية في الوقت الحالي.

بدره وجه الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على تقديم كل الخدمات والتيسيرات الممكنة أمام المواطنين، مشيرا إلى أن شمال سيناء تشهد طفرة تنموية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

رئيس الحزب: تشكيل عدد من الأمانات الفرعية والأقسام بالمحافظ

وأشار رئيس الحزب إلى الانتهاء من تشكيل عدد من الأمانات الفرعية والأقسام بالمحافظة، مؤكد أنه تم وضع آليات للعمل الحزبي داخل أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، طبقا لتوجيهات الحزب التي تركز على العمل في الشارع المصري ومع للمواطنين من أجل خدمة الوطن.

وكان المحافظ قد استقبل رئيس الحزب والوفد المرافق له في مكتبه في مدينة العريش، قبيل افتتاح المقر.