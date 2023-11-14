قيادات حزب المؤتمر يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي من شمال سيناء

قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب، يمر وطننا الغالي مصر بظروف عصيبة تستلزم منا استنهاض الهمم وإعادة بطولات الآباء والأجداد، في بذل الجهد والوقوف خلف قيادتنا السياسية الرشيدة التي برهنت بصدق وبحق علي شهامة ووطنيه هذا القائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قدم الكثير والكثير واستدعاه الشعب في 2013 وكان علي قدر المسؤولية واستطاع بمعاونة أبناء سيناء الشرفاء في تقديم وتوفير سلعة من أغلى السلع في العالم هي «سلعة الأمن» التي لا تقدر بثمن نعم المصريون بالأمن لسنوات واستطعنا البناء والتنمية.

مؤتمر مستقبل وطن

وتابع: «جئنا اليوم لجني الثمار ولاستكمال البناء ولنجدد العهد للقائد العظيم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وأمامنا اختبار وامتحان حقيقي.. وأعلم شهامتكم ومرءوتكم وجئنا لنقول معا ولنكون معا على قلب رجل واحد خلف وطننا الكبير مصر وخلف رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي».

ومن جانبه قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، حضرنا إلى سيناء لنعلن دعمنا وتأييد حزب المؤتمر للرئيس السيسي، لأنّه يرى سيناء بعيون القائد الذي سعى لتنمية سيناء ووقوفه ضد تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قائد أكد أنه لا تفريط في حبة رمل من سيناء، قائد يقف صامدا أمام العالم من أجل الحفاظ على وطنه، ونحن سعداء بلقاء أهالي سيناء ونحمد الله أن انطلاق قطار مؤتمرات حزب المؤتمر يكون من على أرض سيناء.

كلمة نائب رئيس الحزب

وقال اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب، لقد خدمت في سيناء 11 عاما تعلمت فيها الولاء والوفاء للوطن وقدم أهالي سيناء البطولات الفداءية للوطن، أنتم أبناء مصر المخلصين، وأبناء اعظم حضارة هي الحضارة الفرعونية الممتدة عبر آلاف السنين، لافتا أن حزب المؤتمر هو أول حزب يطلق مؤتمرات جماهيرية لتأييد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من على أرض سيناء الغالية.

حضور المؤتمر

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من محافظة شمال سيناء، وبحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وبحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام، اللواء احمد زغلول نائب رئيس الحزب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين محافظة القاهرة، الشيخ علي فريج، محمد رمضان نائب رئيس الحزب، عبد العزير بليغ نائب رئيس الحزب، سليمان العبادي نائب رئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب، دينا الغنيمي رئيس التخطيط الاستراتيجي، وإسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، ومحمد عبد الناصر أمين الحزب بالسويس، وماجدة بدوي أمينة الإعلام.

وبحضور نواب شمال سيناء النائبة عايدة السواركة، والنائب سليمان الزملوط، والنائب جازي سعد عايد، والنائب سامي كامل، والنائب السابق عطية سليمان، وأمين الحزب بشمال سيناء موسى عكيرش.