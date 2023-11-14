حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعلن أسماء لجنة البرنامج الانتخابي

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن لجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية، والتي جاءت على النحو التالي:

• د. أميرة عبد العال – منسق

• د. أحمد السيد – مقرر

شعبة تحليل البيانات والرصد:

م/ شريف عبد الحليم

أ/ أسامة حجازي

أ/هانى جورج

أ/ شادى عبدالعاطى

المحور السياسي:

المنسق: أ/ مريم عادل

أ/ محمد فوزى

أ/عبد الغني الحايس

أ/إسلام الضبع

أ/حسين هريدي

المحور الاقتصادي:

المنسق: د/محمد سالم

د/أحمد صبرة

د/محمد عطا الله

د/مروة الشافعى

د/حسام عيد

د/ شمس الدين

أ/محمد خليل

المحور الاجتماعي:

المنسق: د/ عمر رأفت

د/أبانوب جمال

د/ نجلاء الجزار

م/ أحمد دريع

أ/ حسام سلامة

أ/ وسام العربى

أ/ هبة ممتاز

د/نيفين عبيد

أ/على مهران

أ/حسين هريدى

أ/جيهان عطا

أ/محمد حافظ

أ/نورهان سمير

لجنة الرسائل السياسية والخطاب السياسي:

المنسق: د/أحمد علاء فايد

د/محمد زكى

د/أحمد السيد

أ/محمد سيف أبوالنجا

أ/إسلام الجندي

وكان فريد زهران، أعلن عن أول قراراته في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة، ومنح الحكومة جميع الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ عاجلة.