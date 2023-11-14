«قطاع الأعمال بمستقبل وطن» تعقد اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا تنظيميا مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء قطاع الأعمال بـ27 محافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

وشارك في الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب أحمد البنا أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

كلمة النائب أحمد عبدالجواد

وقال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، إن الحزب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي لأنه يضم أفضل الكوادر في المحافظات، ولديه قيادات مؤثرة في الشارع، كما أن كوادره تجمع بين الخبرة والشباب.

واعتبر أمين التنظيم، أن الأحداث في غزة تثبت صواب رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمة إدارته للتحديات وحسن ترتيبه لأولويات العمل خاصة في ملفي التسليح والبنية التحتية.

ومن ناحيته، عرض النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي ستجريها الأمانة خلال الأيام القادمة بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده في الاستحقاق الانتخابي الوشيك.