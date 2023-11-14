أمين مساعد المهنيين بـ«مستقبل وطن»: إنجازات الرئيس السيسي ظاهرة للجميع

قال الدكتور عبدالله مبروك، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لأمانة المهنيين المركزية، إن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، يعد تحديًا كبيرًا نجحت فيه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي باقتدار، في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة للغاية ناتجة عن الحروب وتفشي وباء كورونا.

اجتماع لأمانة المهنيين المركزية بـ«مستقبل وطن» لدعم الرئيس السيسي

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع أمانة المهنيين المركزية في حزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمود سعد، مع أمانة المهنيين في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل الأمانة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل في مدينة بني سويف.

مبروك: إنجازات الدولة المصرية في الصعيد شاهدة على ما حدث

وأشار «مبروك» إلى أن الصعيد، احتل مكانة كبيرة في قلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ظهر في كم المشروعات الكبرى الذي حظى بها الصعيد بصفة عامة وبني سويف بصفة خاصة، والتي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 مرات.

اجتماع موسع لأمانة المهنيين المركزية في محافظة بني سويف

وشارك في الاجتماع التنظيمي أعضاء هيئة مكتب أمانة المهنيين المركزية، وهيئة مكتب الأمانة في محافظة بني سويف، وأمناء المهنيين في جميع المراكز وهيئات مكاتب الأمانة في المراكز، بحضور الدكتور شريف عبدالمنعم أمين التنظيم بمحافظة بني سويف، والمهندس محمد ثروت أمين المهنيين في أمانة محافظة بني سويف.