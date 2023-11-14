حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لدعم «السيسي» في الانتخابات ببورسعيد

نظم حزب مستقبل وطن ببورسعيد، مساء اليوم، المؤتمر الأول لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رئيسا لجمهورية مصر العربية وذلك بالمركز الثقافي ببورسعيد.

محافظ بورسعيد السابق

شهد المؤتمر إقبالا حاشدا من الشعبين وأهالي بورسعيد بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد، والبحر الأحمر السابق، والذي يجمعه علاقة طيبة بأهل بورسعيد ويحرص على حضور مناسبات المحافظة الباسلة كما حضر المؤتمر عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن في بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين وحسن عمار عضوا مجلس النواب والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والشيخ عماد هيبة مدير الأوقاف ممثل الكنيسة بيمن صابر وممثل الأزهر الشيخ عبد الرحمن الصياد علي جبر منسق التحالف الوطني وممثل تكافل وكرامة.

وقفة حداد لأهالي غزة

وجرى خلال الفعالية وقفة حداد على أرواح شهداء فلسطين داعين الله لأن ينصر أهل غزة على دولة الاحتلال.

كما استعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس السيسي خاصة في محافظة بورسعيد.

رفع صور السيسي

ورفع أهالي بورسعيد صور ولافتات للرئيس السيسي تؤيده للترشح للانتخابات الرئاسية، وتعالت الهتافات بورسعيد تؤيد السيسي رئيسا لمصر لأجل أمن وأمان المصريين.

وأكد الحضور أن بورسعيد عانت كثيرا من الاحتلال الأجنبي في الماضي، ثم العداء من الإخوان في عهدهم حتى جاء السيسي قائدا للقوات المسلحة فطالبوه بتولي رئاسة الجمهورية، ويؤكدون تأييدهم له للرئاسة.