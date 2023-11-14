«شباب مستقبل وطن» تناقش خطة دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب.

مناقشات الاجتماع

وتناول الاجتماع، استعراض ومناقشة أنشطة وفعاليات أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن خلال الفترة القادمة، بحضور الأمناء المساعدين بأمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية.

وأكد أحمد حسام عوض، دعم الحزب الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات الشبابية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الفعاليات المختلفة التي سوف تنظمها أمانة الشباب المركزية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد علاء الدين، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، على أهمية دور أمانة الشباب فى تعزيز مشاركة الشباب بالأنشطة المختلفة ودعم مشاركتهم في بناء الوطن بجميع الفعاليات.

كلمات الحضور

وفي الوقت نفسه، سلط إبراهيم مجدى، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، الضوء على الدور الكبير الذي يقع على عاتق أمانة الشباب، لإبراز دور الحزب فى التفاعل مع الشباب، وتوثيق الفعاليات التي يقيمها الحزب على مستوى المحافظات.

ومن جانب آخر، أشارت النائبة ماهيتاب عبد الهادي، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، إلى السعي للارتقاء بالكوادر الشبابية، وتبني الدورات والندوات التثقيفية وتنظيم المعسكرات التثقيفية لشباب الحزب بنطاق المحافظات.

وتضمن الاجتماع، نقاشا وتفاعلا بين أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية حول عدد من القضايا المرتبطة بالعمل الشبابى الحزبى في المرحلة المقبلة.