قيادي بحركة فتح: تقدم إسرائيل البري في غزة لم يتجاوز عدة أمتار (فيديو)

أكد الدكتور نبيل عمرو القيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، أنه لا دولة فلسطينية مستقلة بدون غزة، مشددا على أن القطاع والضفة الغربية جزءا من الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن التقدم البري في غزة لم يتجاوز عدة أمتار.

الولايات المتحدة كثيرة الكلام وقليلة الفعل

وقال «عمرو»، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الولايات المتحدة كثيرة الكلام وقليلة الفعل، كما أن أوروبا وأمريكا، تسرعتا في دعم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الإدارة الأمريكية تعيش زلازلا في الداخل بسبب حرب غزة

أضاف أن الإدارة الأمريكية تعيش زلازلا في الداخل بسبب جرائم الحرب التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما أن انتفاض الشوارع في أوروبا وأمريكا يظل داعما للقضية الفلسطينية.

إسرائيل لم تتقدم في غزة الا أمتار قليلة

وتابع: إسرائيل تحت أكبر غطاء ناري في العالم وتقدمت أمتارا قليلة فقط في قطاع غزة، كما أن غياب الحل السياسي برضا العرب والفلسطينيين وفقا للقانون الدولي سيدفعنا لمشاهدة حربا تلو الأخرى في المنطقة.

المستوطنون مستمرون في أعمالهم العدائية بالضفة الغربية

أوضح نبيل عمرو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي موجود باستمرار في الضفة الغربية، كما أن المستوطنين مستمرون في أعمالهم العدائية بالضفة الغربية.