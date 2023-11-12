بعد تدهور الوضع الصحي في القطاع.. سفينة إيطالية تعمل كـ«مستشفى» تتحرك إلى غزة

يوم هو الأكثر قتامة شهدته غزة أمس، بعد استشهاد أعداد كبيرة من الأطفال نتيجة قطع الكهرباء بالمستشفيات وخاصة بغرف الإنعاش، بحسب ما ذكر الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا بالقطاع الصحي، خاصة مع توقف 22 مستشفى عن العمل في غزة، إضافة لاستشهاد العديد من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي.

أرقام صادمة لآخر الإحصائيات في غزة

وكشف «عودة»، لـ«الوطن»، أن الأرقام الصادمة الواردة من غزة تتطلب ضرورة التدخل الدولي لإرسال المساعدات، وهو ما تقوم به الرابطة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، مشيرا إلى آخر الإحصائيات والأرقام الصادمة للوضع الصحي الصعب الذي يعيشه سكان غزة وهي:

- أكثر من 14 ألف شهيد ومفقود وأكثر من 27 ألف جريح في غزة.

- أكثر من 183 شهيدا و2500 جريح في الضفة الغربية.

- استشهاد 39 رضيعا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بسبب انقطاع الأكسجين.

- 20 مستشفى من أصل 35 توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود.

- تعرض مستشفى النصر لقصف مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية، ما أدى لانقطاع الكهرباء والماء.

- %75 من الشهداء أطفال ونساء.

- 2700 شخص مفقود منهم 1500 طفل.

- تزداد نسبة الأمراض المعدية ومنها 33 ألفا و500 حالة الإسهال؛ و350 الف مريض في الأمراض المزمنة وللمسنين.

- تم إغلاق 71 % من المراكز الرعاية الصحية؛ منهم مستشفى القدس.

- ارتقاء 198 شهيدا و130 جريح من الكادر الصحي

- تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحية للرعاية الأولية عن الخدمة.

سفينة إيطالية مزودة بغرف عمليات جراحية وأطقم طبية لإغاثة غزة

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية إلى تحرك الرابطة لإرسال المساعدات لغزة، إذ أن سفينة إيطالية قد غادرت بالفعل من ميناء جفتا فكيا في روما، على متنها أكثر من 170 شخصا من بينهم 30 عاملا في مجال الصحة، وأطباء متخصصون في الطوارئ والجراحة العامة والتخدير وجراحة الأعصاب و8 ممرضين، كما يوجد بها غرف عمليات ومراكز طبية وطائرات سفن صغيرة لنقل الجرحى.

ولفت «عودة» إلى أن السفينة الإيطالية ستقدم المساعدات الطبية لأهالي غزة من خلال السماح للصليب الأحمر الدولي وللمؤسسات الإنسانية الدولية للتعاون مع التنسيق مع الحكومة الإيطالية والاتصال مع جميع الجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا والحكومات الأوروبية.