النائبة أميرة صابر: دروس عديدة نستقيها من صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنَّ هناك دروسا عديدة نستقيها من صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وبعضها مؤلم للغاية ودفعتنا لفقد الثقة في النظام العالمي برمته.

«صابر»: العديد من النظم حول العالم تدعي الديمقراطية ولم نرَ منها إلا الخذلان تجاه فلسطين

وأضافت «صابر»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ العديد من النظم حول العالم تدعي الديمقراطية وأنها تعبر عن شعوبها، فيما رأينا زيف هذا الأمر والخذلان الكبير للقضية الفسلطينية، موضحةً: «لا نتحدث عن قضية تحتمل التحيز، بل عن حق شعب، أين القانون الدولي والإنساني من جرائم ضد الإنسانية ترتكب بتواطؤ كامل؟!».

تداعيات حرب غزة على الداخل والمواطن المصري

وتابعت عضو مجلس النواب، «للأحداث في غزة تداعيات وتأثير على أي مواطن مصري، ويؤثر علينا في الحملة بشكل درامي، وحرب غزة تاريخ فاصل في كل شيء، وشخصياً أول شيء أفعله عندما أستيقظ البحث عن أخبار غزة».