المنظمات الإسلامية العالمية ترد على دعوات تهجير الفلسطينيين قسريا

أعربت منظمات إسلامية دولية رفضها لدعوات التهجير القسري للفلسطنيين من أراضيهم، ردًا على تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال، التي طالب فيها بتهجير الفلسطنيين قسريا من قطاع غزة.

رابطة العالم الإسلامي تحذر من كارثة إنسانية مروعة

أكدت رابطة العالم الإسلامي رفضها وإدانتها بأشد العبارات لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، ولاستمرار استهداف المدنيين العزل فيها، وحذرت من كارثة إنسانية مروعة ستخلفها الدعوات والممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخًا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة.

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد رفض التهجير القسري للفلسطنيين

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، أن إسرائيل دولة احتلال وعليها القيام بمسؤولياتها القانونية في حماية المدنيين.

وشدد على أنه يجب فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة إلى أهالي قطاع غزة، ونرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وندعو كل دول العالم ومجلس الأمن للقيام بدورهم في مواجهة ما يحدث في غزة.