ختام فعاليات مشروع «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج بالغربية

اختتمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم، الدورة التدريبية حول مشروع «مودة» لإعداد المقبلين على الزواج وتأهيلهم إلى الحياة الزوجية، بمركز بسيون، وذلك تنفيذا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن بالغربية.

تأهيل الشباب والفتيات

وقال الدكتور خالد أبو المجد، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، إن إدارة بسيون اختتمت، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية «مودة» والتي تهدف إلى تأهيل المخطوبين على الحياة الزوجية، وبلغ عدد الحضور 124 شابا وفتاة من المخطوبين والمتزوجين حديثا.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تدعيم المقبلين على الزواج من المخطوبين بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس كيانات أسرية سوية قادرة على التعامل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد على التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة.

حل المشكلات

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن التدريبات تسعى إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين في التعرف على آليات التواصل الإيجابي وحل المشكلات وإدارة الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة.