حزب التجمع يثمن توجيه الرئيس السيسي بزيادة حجم المساعدات المصرية لأهالي غزة

أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأضاف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التوجيه الرئاسي تم خلال اجتماع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير التموين لتأمين احتياجات المصريين، وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري، من خلال التأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع، وهو ما يعني أن القيادة المصرية لا تتغافل عن احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، وتسعى لتأمين احتياجاتهم، بالقدر الذي تسعى فيه لتأمين احتياجات المصريين تمامًا، وذلك رغم الصعوبات الحالية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وما يمر به العالم كله من أزمات بسبب التوترات الدولية و الإقليمية، التي أثرت على سلاسل الإمداد، وارتفعت معها أسعار السلع والمنتجات الغذائية.

إشادة بالموقف المصري

وأشار إلى أن حجم المساعدات المصرية الهائل لأهالي غزة، والذي يفوق أضعاف المساعدات الدولية مجتمعة سواء من الدول أو المنظمات يكشف عن مدى الارتباط الوثيق بين الشعبين المصري والفلسطيني دون الوقوف أمام أي اختبارات أخرى سياسية أو اقتصادية.

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن الرئيس السيسي وفق هذا التوجيه، يؤكد استمرار الدور المصري الداعم للحق الفلسطيني، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والمدعوم من بعض القوى الدولية التي تراهن على استمرار الوضع المأسوي الراهن لأهالي غزة، ضمن مخطط تصفية القضية الفلسطينية.