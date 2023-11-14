«جامعة بورسعيد»: مشروعات التعليم تعدت 3 مليارات جنيه في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، إنه بحكم عمله ممثلا عن شباب مصر يعي ما وصلنا إليه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من موازنات لمشروعات كبيرة لم نحلم بها من قبل.

مشروعات جامعية بـ3 مليارات جنيه في عهد السيسي

وأوضح رئيس جامعة بورسعيد أنه يوجد لدينا 7 موازنات بتكلفة تفوق 3 مليارلا جنيه لم نحلم بها من قبل وأيضا جامعة شرق بورسعيد الأهلية والجامعة التكنولوجية حلم تحقق علي أرض الفيروز «شرق بورسعيد»

السيسي يهتم بالتعليم

و أكد رئيس جامعة بورسعيد أننا سنصل إلى 100 جامعة في مصر بفضل قيادة سياسية قوية فالرئيس السيسي يهتم بملف التعليم ويعطي لنا تعليمات ان نصل بالجامعات إلى مصاف الجامعات الدولية وأن جامعة بورسعيد مصنفة ضمن 1200 جامعة من 30 ألف جامعة بالعالم

جاء ذلك خلال عقد حزب مستقبل وطن لمؤتمر الأول لدعم قائد التنمية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية والذي أقيم في المركز الثقافي الترفيهي بمحافظة بورسعيد

بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن في بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين وحسن عمار عضوا مجلس النواب والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والشيخ عماد هيبة مدير الأوقاف وممثل الكنيسة بيمن صابر وممثل الأزهر الشيخ عبد الرحمن الصياد وعلي جبر منسق التحالف الوطني وممثل تكافل وكرامة.