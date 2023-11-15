إزالة 54 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة لإزالة التعديات عن الأراضي الزراعية في عدد من المناطق، وهي «دسوق والرياض وبلطيم ومطوبس وبيلا»، ما أسفر عن إزالة 54 حالة تعدٍ.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية.

إزالة 10 حالات تعدٍ

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق من غلق 3 محاجر بنطاق قرية شباس الملح، وقرية إبطو التابعة لقرية العجوزين، الأول على مساحة 1200 متر، والثاني 700 متر، والثالث على مساحة 3 قيراط تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 7 قراريط و6 أسهم، بقرى «كفر مجر، وشابة، شباس الشهداء، والعجوزين»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض من إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1450 متر بمدينة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 10 حالات تعدٍ بمركز ومدينة بلطيم

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بالمنطقة المجاورة للطريق الدولي الساحلي، على مساحة 4800 متراً و2 قيراطاً و18 سهماً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 6 حالات تعدٍ بمركز مطوبس

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس تمكنت من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1065 متراً، بنطاق الوحدة المحلية لقرية برمبال، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة 1.5 فدان، شاملة متخللات التبوير، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 10 حالات تعدٍ بمركز بيلا

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطاً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على جميع الأجهزة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والزراعة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم لتحقيق الردع ضد المخالفين.