تبطين 416 كيلومترا من الترع بنسبة تنفيذ 72% في كفر الشيخ

كشف المهندس رزق محمد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ، عن حجم الأعمال الجارية لتبطين الترع بالمراكز والمدن والقرى، والتي جرى الإعلان عنها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع.

تبطين 577.12 كيلو ترع بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ

وأكد «عبدالجواد»، أنّه جار تبطين 577.12 كيلو ترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بتكلفة 2179.7 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح «رزق»، أنّه يتابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والتي وصلت إلى 72% من حجم الأعمال، وتم الانتهاء من تبطين 416.10 كيلو متر، مشيراً إلى استمرار الأعمال حتى الانتهاء من أعمال تبطين الترع المخطط تبطينها.

تأهيل أكبر عدد من الترع

جدير بالذكر، أنّ محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات، وذلك لحماية جسور الترع والطرق من الانهيارات، للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية.