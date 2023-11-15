أهالي بورسعيد من مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: رأينا الإنجازات بأنفسنا

قال اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، إن المحافظة استشرقت المستقبل قبل أن يقع وذلك في خضم أزمة 2013 والأحداث مع الإخوان، وكانت النتيجة صدور قرار جمهوري بحظر التجول في مدن القناة وما كان من أبناء وأحفاد بورسعيد 56 إلا أن أعلنوا العصيان المدني واستقلال بورسعيد.

تعليق صور السيسي في عهد الإخوان

وأضاف: «الأهالي علقوا صور الفريق أول عبد الفتاح السيسي -آنذاك- على أسوار مبنى الديوان محافظة بورسعيد لمطالبته نساء ورجال وشباب وأطفال بالترشح لرئاسة الجمهورية».

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بالمركز الثقافي الترفيهي بمحافظة بورسعيد، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

نظرة السيسي ثاقبة

وأضاف أنه يعلن تأييده للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لأنه شاهد بنفسه كيف يخطط للدولة من خلال مشروعات قومية وطرق تتكلف مليارات الجنيهات، تمثل محور التنمية وكلها تستغرق سنوات لتدر الربح وتقديم خدمة مجتمعية للجيل الحالي والأجيال القادمة، مشددًا: «نحن شهود على ذلك».

في السياق، قال القس بيمن صابر ممثل الكنيسة في المؤتمر: «من بورسعيد الباسلة نقول للسيسي نحن يد واحدة ومعك في استكمال المسيرة، وأهل مصر يربطهم رباط قوي متين منذ أن خلقها الله»، مشيرًا إلى أنه يتذكر الانقسامات والدماء التي كانت تنتشر في الشوارع قبل عهد الرئيس السيسي.

أما الشيخ عبد الرحمن الصياد ممثل الأزهر في المؤتمر، فقال إن تأييد الرئيس السيسي جاء من الإنجازات التي حققها، مشددًا على أنه أعطى مساحة للشباب لم يحصلوا عليها من قبل، محذرًا من مروجي الشائعات وأعداء مصر الذين هدفهم النيل من مصر وأمنها والتقليل من إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته لمصر.