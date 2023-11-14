مستقبل وطن ببورسعيد ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة بورسعيد، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بالمركز الثقافي في حي الشرق بالمحافظة، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد.

حضور المؤتمر

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وممثلون عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب في المحافظة.

ورحب النائب عادل اللمعي، بالحضور مؤكدا دعم الحزب لاستكمال المسيرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إيمانا برؤيته الثاقبة وسعيه لتحقيق طفرة تنموية في مصر ولحماية مقدرات الأمن القومي ببناء القدرات التسليحية.

كلمات الحضور

فيما كشف الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، عن اعتزام الجامعة تنظيم مجموعة مؤتمرات وفعاليات تهدف لرفع الوعي السياسي والمشاركة الفعالة في الانتخابات المرتقبة.

وأشاد اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر سابقاً، بالجهد والعمل الذين شهدتهما البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما عاد الأب بيمن صابر ممثل الكنيسة في كلمته إلى الأحداث الصعبة التي سبقت تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2013.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن الصياد، ممثل الأوقاف، موقف الدين الداعي للمساهمة الفاعلة وضرورة التحلي بالإيجابية من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.