المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي حسام بدراوي للحوار حول الانتخابات الرئاسية

التقى اليوم، الدكتور حسام بدراوى بالمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تفاصيل اللقاء

تبادل الطرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية، كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبنى عليها فريد زهران حملته الانتخابية.

ونشر الدكتور حسام بدراوي الخبر على صفحته الرسمية وذكر أنه تجمعه بفريد زهران صداقة قوية وأنه يحمل له كل الاحترام والمودة ويسانده في قرار ترشحه كما أهداه ملفات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسكان والاقتصاد والعدالة لمساندته في برامجه السياسية دعماً منه بالرأي والفكر.

كما أكد فريد زهران والدكتور حسام بدراوي أهمية وأولوية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وحرية الصحافة ودعم احترام القانون والافراج عن كل معتقلي الرأي.

مناقشات بين «زهران وبدراوي»

وأبدي حسام وفريد ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بلا تداخل في الاختصاصات مع وجوب احترام مبدأ تداول السلطة، كما شددا على رفض إجراء أية تعديلات دستورية جديدة تتعلق بمدة رئاسة الجمهورية وأن أي تعديل دستوري لا يجب أن يسمح لصاحب السلطة بالاستفادة من التعديل في المستقبل.

جدير بالذكر أن حسام بدراوي يمثل الليبرالية الاجتماعية والأستاذ فريد زهران يمثل يسار الوسط إلا أن نقاط التلاقي السياسية والاحترام الحقيقي للديمقراطية وحقوق المواطنين هو ما يجمعهما، بالإضافة للثقة التي بنتها التجربة السياسية المتراكمة.

وأبدى حسام دعمه لشجاعة فريد زهران في ترشحه للرئاسة وخوضه معركة صعبة ممثلا للمعارضة المستقلة.

وأكد الطرفان وقوفهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بلا إنسانية ولا احترام للقانون الدولي.