إزالة بناء مخالف ورفع الإشغالات في «العامرية أول» بالإسكندرية

أكد السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، استمرار الحملات للتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمنفعة العامة وعدم السماح بأي مخالفة للقانون، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

إزالة بناء مخالف

وقال «موسى» إن إدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ووحدة المتغيرات المكانية وإدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية قامت بإزالة فورية لأعمال بناء مخالف عبارة عن حوائط بقرية البيضا مهندسين بالنهضة، كما تم زيارة عدد 8 متغيرات مكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة الإشغالات

وأوضح رئيس حي العامرية أول، أن إدارة إشغال الطريق قامت بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات بشارع الجمهورية والطريق الصحراوي وشارع الوكالة، وتم التحفظ على 17 حالة إشغال متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.